Херсон російські окупанти обстріляли вісім разів.

Російські окупанти минулої доби обстрілювали Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, а дитина та двоє дорослих отримали поранення.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу окупанти здійснили 39 обстрілів області, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.

При цьому він вказав, що місто Херсон ворог обстріляв вісім разів. Прокудін підкреслив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.

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"Через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення", - повідомив голова ОВА у своєму Telegram-каналі

Він також навів дані щодо евакуації населення області. Так, з деокупованої території Херсонщини за добу було евакуйовано 62 особи.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

29 квітня на Херсонщині через ворожі обстріли одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

30 квітня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що через нічний обстріл Херсона легких поранень зазнали двоє людей.

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