Російські загарбники обстріляли житлові райони Херсонщини, постраждали люди.

Росія з артилерії обстріляла селище Білозерка в Херсонській області. Загарбники прицільно гатили по житлових будинках.

Як повідомляє Херсонська ОВА, внаслідок російських обстрілів тяжкі травми отримав 29-річний чоловік.

"З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого", - йдеться в повідомленні.

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Також російські окупанти обстріляли село Одрадокам'янка Тягинської громади Херсонщини. "Ворог поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці", - зазначили в ОВА.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗСУ розповіли, що українські військові продовжують знищувати ворога на Херсонщині. Зокрема, на лівому березі Сили оборони намагаються зачистити присутність окупаційних військ у 30-кілометровій зоні.

Через новини про присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра російські загарбники почали відіграватися на цивільних мешканцях Херсонщини. Обстріли правобережжя із застосуванням керованих авіаційних бомб КАБ-500 почастішали майже вдвічі.

Тим часом, партизани у Херсонській області ліквідували двох російських загарбників, які знущалися з цивільних мешканців. Також партизани атакували блокпост російських окупаційних військ у Олешках Херсонської області.

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