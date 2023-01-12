Заступник гауляйтера Херсона втік з міста разом з росіянами, кинувши навіть найцінніше.

Правоохоронці провели обшук у заступника голови колишньої окупаційної адміністрації Херсона і знайшли у нього золотий годинник, буцімто подарований Володимиром Путіним. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР обшукали приміщення, що належать "першому заступнику мера" колишньої окупаційної адміністрації Херсона. В ході обшуків були знайдені документи та інші докази, які доводять причетність фігуранта до колабораційної діяльності.

"Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента РФ, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч "нової влади", – заявили в ДБР.

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Відзначається, що сам фігурант втік з Херсона разом з російськими військами, кинувши все своє майно. Також правоохоронці заявили, що знайдений під час обшуку годинник насправді виявився звичайною підробкою.

Ситуація в Херсоні

Після кількох місяців боїв ЗСУ змусили окупантів відступити з Херсона. 11 листопада місто було визволено.

Після короткого періоду тиші окупанти почали інтенсивно обстрілювати місто, вбиваючи велику кількість мирних жителів.

Водночас правоохоронці продовжують відловлювати зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом під час окупації, але не встигли втекти. Деякі колаборанти здаються добровільно.

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