Російський президент почав скаржитися на відсутність успіхів у авіаційній промисловості.

Володимир Путін під час наради з членами уряду РФ розкритикував представників авіаційної промисловості за провали у роботі.

Російський диктатор обурений, що в Росії ніхто не хоче замовляти виготовлення нових літаків, але при цьому він вважає, що буцімто "санкції Заходу не впливають на економіку РФ".

"Нічого з того, що нам противник пророкував, не сталося. І зроблено це, звичайно, перш за все, завдяки громадянам Росії, їхній зібраності, всій нашій зібраності. Але не в останню чергу, це результат роботи уряду. Михайлу Володимировичу (Мішустіну – ред.) вдалося зібрати таку ефективну сучасну команду зацікавлених людей, технологічно добре вибудувати цю діяльність. І це приносить, звичайно, відповідні результати", - сказав Путін.

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Потім російський президент почав скаржитися на відсутність успіхів у авіаційній промисловості.

"Контрактів немає на підприємствах! Мені директори сказали. Ну чого ви, справді, дурня валяєте? Контракти коли будуть? Я ось про що кажу. Протягом місяця все має бути зроблено. Квартал, рік, про що ми говоримо? Ми не розуміємо, в яких умовах живемо? Я вас прошу протягом місяця цю роботу закінчити. Не постараєтеся зробити все можливе, а зробите це протягом місяця", - додав лідер Кремля.

Авіакомпанії Росії: які проблеми в них після війни

У липні ЗМІ зробили сюжет, де розповіли, що російський авіабізнес йде на дно. "Санкції повільно, але впевнено знищують російський ринок авіаперевезень", - відзначали тоді фахівці.

26 вересня престижні рейтинги погнали зі своїх списків авіакомпанії РФ.

У Росії також пілотам запропонували самостійно ремонтувати літаки. А ще в РФ прикордонники стали знімати пілотів з рейсів через заборону на перетин кордону.