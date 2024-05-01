На лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що його авто викрали у Голосіївському районі.

У Києві власник автомобіля викликав поліцію, оскільки забув, де він його припаркував.

"Учора на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що його авто викрали у Голосіївському районі. Поліцейські негайно прибули на місце, де зустрілися із заявником. Чоловік розповів, що залишив свій автомобіль припаркованим, а коли повернувся — автівки вже не було", - повідомила патрульна поліція.

Зазначається, що поліцейські оперативно обстежили прилеглу територію та виявили автомобіль заявника на сусідній вулиці.

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В поліція поінформували, що транспортний засіб був зачинений та не мав жодних пошкоджень.

"Заявник пояснив, що поспішав та забув де припаркувався. Тож інспектори винесли на чоловіка постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому", - заявили в поліції.

Дивні виклики поліції

Як повідомляв УНІАН, нещодавно житель Києва викликав поліцейських через страшний сон, у якому невідомі вбили його друга. Так, у Печерському районі поліцейські отримали повідомлення про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник.

Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася.

"Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних. Відтак на порушника інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП", - заявили правоохоронці.

На початку квітня у Києві під час перевірки мікроавтобуса "Рено" правоохоронці виявили у салоні 9-ох ссавців оленів

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