Патрульні винесли постанову за хибний виклик.

Житель Києва викликав поліцейських через страшний сон, у якому невідомі вбили його друга. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

"У Печерському районі ми отримали повідомлення про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася.

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"Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних. Відтак на порушника інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП", - заявили правоохоронці.

В поліції нагадали, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Новини Києва

На початку квітня у Києві під час перевірки мікроавтобуса "Рено" правоохоронці виявили у салоні 9-ох ссавців оленів, один із яких через неналежне транспортування помер. Жодних документів на тварин та право їх транспортування водій не мав.

Транспортний засіб зупинили для перевірки на одному з блокпостів на околицях Дарницького району столиці. Правоохоронці встановили, що 22-річний водій мікроавтобусу без жодних дозвільних документів перевозив плямистих оленів з Сумщини до Рівненської області. Що далі він планував робити з тваринами - з’ясує слідство.

Слідчі вилучили тварин та передали їх спеціалістам зоопарку. Тушу мертвого оленя відправили на проведення відповідних експертиз для встановлення причини смерті. Самого перевізника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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