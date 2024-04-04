Жодних документів на тварин та право їхнього транспортування чоловік не мав.

У Києві під час перевірки мікроавтобуса "Рено" правоохоронці виявили у салоні 9-ох ссавців оленів, один із яких через неналежне транспортування помер. Як повідомили в Національній поліції, жодних документів на тварин та право їх транспортування водій не мав.

Транспортний засіб заупинили для перевірки вчора ввечері на одному з блокпостів на околицях Дарницького району столиці. Правоохоронці встановили, що 22-річний водій мікроавтобусу без жодних дозвільних документів перевозив плямистих оленів з Сумщини до Рівненської області. Що далі він планував робити з тваринами - з’ясує слідство.

Слідчі вилучили тварин та передали їх спеціалістам зоопарку. Тушу мертвого оленя відправили на проведення відповідних експертиз для встановлення причини смерті. Самого перевізника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Вирішується питання щодо оголошення водієві про підозру. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 3 років.

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Комендант Київщини, підполковник Руслан Олійник розповів, чи приберуть блокпости під Києвом. Він позитивно оцінив роботу блокпостів у межах столичного регіону. За його словами, ця система продемонструвала дуже хороший результат та ефективність.

Олійник повідомив, що перевірки викрили майже чотири десятки кримінальних правопорушень, таких як незаконний обіг зброї чи наркотиків, надання хабаря поліцейському, підроблення документів, порушення вимог радіаційної безпеки та незаконний видобуток природних ресурсів.

Крім того, за його словами, в рамках безпекових заходів виявили певну кількість осіб, які ухилялись від мобілізації. Комендант запевнив, що робота блокпостів – звичне явище у військовий час.

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