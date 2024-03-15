Чоловік під час виклику обманув поліцейських, заявивши, що пакетик вкрали знайомі.

Житель селища Смига Рівненської області викликав поліцію, щоб та знайшла пакетик конопель, вкрадений нібито його знайомими.

Як повідомляє патрульна поліція Рівненщини, виклик від 37-річного чоловіка надійшов учора в обід.

Він розповів, що у нього вкрали пакетик конопель, і просив відшукати його. У крадіжці підозрював знайомих, які гостювали у нього напередодні.

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Патрульні прибули на місце події та виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Факт викрадення не підтвердився. Він зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.

На нього інспектори винесли постанову за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП. Йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Затримання наркокур’єра, який перевозив кокаїн у власному шлунку

Торік на кордоні при в'їзді в Україну затримали чоловіка, який у власному шлунку перевозив кокаїн з Латинської Америки.

Для прихованого перевезення "товару" через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до півкілограма кокаїну на майже 3,5 млн у гривневому еквіваленті.

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