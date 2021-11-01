Зазначимо, що кияни створили на сайті КМДА петицію щодо дозволу дітям 1-4 класів навчатися у школі. Вона набрала необхідну кількість підписів.

У Києві через "червону" зону карантину всі школи перевели на дистанційне навчання. Повернути їх на очну роботу можуть, коли стабілізуються або знизяться показники захворюваності на COVID-19 у столиці.

Про це заявив голова Держспоживслужби в Києві Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

За його словами, на сьогодні через "Дельта"-штам рушійною силою захворюваності є діти і підлітки.

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"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - зазначив Рубан.

Він підкреслив, що рішення по школах буде ухвалюватися міською комісією ТЕБ і НС після отримання.

"Теоретично можна це запропонувати (повернення шкіл до очної роботи, - ред.), коли будуть показники стабілізовуватися або знижуватися, але сьогодні таких показників немає", - додав Рубан.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві всі школи перевели на дистанційне навчання. Причому молодші класи теж, хоча відповідно до урядової постанови 1-4 класи мають залишатися на очному навчанні, попри "червону" зону, у разі вакцинації 80% працівників навчального закладу.

Зазначимо, що кияни створили на сайті КМДА петицію щодо дозволу дітям 1-4 класів навчатися у школі у разі 100% вакцинації учителів, як це дозволено садочкам. Наразі петиція набрала необхідну кількість голосів і її має розглянути місцева влада Києва.

Карантин в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко