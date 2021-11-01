У Києві з 00:00 1 листопада встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

З понеділка, 1 листопада, Київ переходить у "червону" зону карантину. З цього дня для проїзду в транспорті, відвідування торговельних центрів і закладів харчування буде потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

УНІАН наводить повний список обмежень у Києві з 1 листопада.

З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна відвідувати:

торговельно-розважальні центри;

заклади громадського харчування;

готель;

установи та заклади соцзахисту;

спортзали, фітнес-центри;

ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду;

проводити масові заходи.

Важливо! Діти й підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками - які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Як працюватимуть школи в Києві з 1 листопада 2021

Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Читайте такожУ Нацполіції пояснили, хто має право перевіряти COVID-сертифікати у громадян

Робота дитсадків в Києві під час жорсткого карантину

Дитсадки продовжать працювати, але з дотриманням правил "червоної" зони, тобто за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

З 1 листопада 2021 року громадський транспорт не закривають. Але в ньому дозволено їздити лише пасажирам, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково, цим займатимуться спеціальні групи правоохоронців.

У КП "Київський метрополітен" попередили про штрафи від 17 тис. грн за відсутність документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок у громадському пасажирському транспорті столиці під час дії обмежень "червоної" зони епіднебезпеки.

Обмеження в "червоній" зоні: що заборонено в Києві з 1 листопада

"Червона" зона передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки й на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл і дитсадків, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів і закладів культури.

Крім цього, заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників і відвідувачів зазначених закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат COVID-тесту.

Які області України перебувають у "червоній" зоні

В "червону" зону (з найжорсткішими обмеженнями) потрапили наступні області:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Чернігівська.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ольга Робейко