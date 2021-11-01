З понеділка, 1 листопада, Київ переходить у "червону" зону карантину. З цього дня для проїзду в транспорті, відвідування торговельних центрів і закладів харчування буде потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.
УНІАН наводить повний список обмежень у Києві з 1 листопада.
З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна відвідувати:
- торговельно-розважальні центри;
- заклади громадського харчування;
- готель;
- установи та заклади соцзахисту;
- спортзали, фітнес-центри;
- ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду;
- проводити масові заходи.
Важливо! Діти й підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками - які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
Як працюватимуть школи в Києві з 1 листопада 2021
Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.
Читайте такожУ Нацполіції пояснили, хто має право перевіряти COVID-сертифікати у громадян
Робота дитсадків в Києві під час жорсткого карантину
Дитсадки продовжать працювати, але з дотриманням правил "червоної" зони, тобто за умови вакцинації 100% персоналу закладів.
Як працює громадський транспорт у Києві з 1 листопада
З 1 листопада 2021 року громадський транспорт не закривають. Але в ньому дозволено їздити лише пасажирам, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково, цим займатимуться спеціальні групи правоохоронців.
У КП "Київський метрополітен" попередили про штрафи від 17 тис. грн за відсутність документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок у громадському пасажирському транспорті столиці під час дії обмежень "червоної" зони епіднебезпеки.
Обмеження в "червоній" зоні: що заборонено в Києві з 1 листопада
"Червона" зона передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки й на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл і дитсадків, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів і закладів культури.
Крім цього, заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.
Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників і відвідувачів зазначених закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат COVID-тесту.
Які області України перебувають у "червоній" зоні
В "червону" зону (з найжорсткішими обмеженнями) потрапили наступні області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Рівненська
- Сумська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернігівська.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.