В Україні за добу виявили 23 283 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1539 дітей та 529 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5696 осіб; зафіксовано 816 летальних випадків; одужали– 16 277 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 146 589 (зокрема методом ПЛР – 69 627, методом ІФА – 19 681); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.
Читайте такожЛяшко розповів про показники смертності від COVID-19 в Україні
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 130 772 особи;
- одужало – 2 553 842 особи;
- летальних випадків – 74 206;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях і м. Київ (1740).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1740 випадків;
Вінницька область – 673 випадки;
Волинська область – 720 випадків;
Дніпропетровська область – 1792 випадки;
Донецька область – 1210 випадків;
Житомирська область – 631 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 1123 випадки;
Івано-Франківська область – 694 випадки;
Київська область – 1016 випадків;
Кіровоградська область – 113 випадків;
Луганська область – 606 випадків;
Львівська область – 1021 випадок;
Миколаївська область – 1067 випадків;
Одеська область – 1572 випадки;
Полтавська область – 1591 випадок;
Рівненська область – 1037 випадків;
Сумська область – 867 випадків;
Тернопільська область – 482 випадки;
Харківська область – 1719 випадків;
Херсонська область – 521 випадок;
Хмельницька область – 1141 випадок;
Черкаська область – 800 випадків;
Чернівецька область – 387 випадків;
Чернігівська область – 357 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За добу в Україні вакциновано проти коронавірусної хвороби COVID-19 267 тис. 401 людину. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, одну дозу отримали 150 тис. 663 людини, повністю імунізовані - 116 тис. 738.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 697 тис. 386 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 154 тис. 792. Загалом проведено 19 млн 852 тис. 176 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.