На червоній гілці київського метро поїзди їздили не так, як зазвичай.

У Києві на червоній гілці метро змінили рух поїздів.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен" у соціальній мережі Facebook.

"Увага! Рух червоною лінією організовано між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" та між станціями "Лівобережна" - "Лісова"", - йдеться у повідомленні.

Пізніше рух потягів червоною гілкою було відновлено, повідомили в Київській міській державній адміністрації. Київське метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.

Про відновлення повноцінного руху по лінії буде повідомлено додатково.

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