Охоронець в магазині "Конфіскат" відмовився розмовляти з покупцем українською мовою.

У Деснянському районі Києва в магазині "Конфіскат" охоронець звертався російською мовою до клієнта. На прохання перейти на українську мову охоронець відповів, що "Київ – російськомовне місто".

"Київ, станція метро "Лісова". Магазин "Конфіскат", вулиця Академіка Кухаря, 8. Охоронець магазину стверджує, що Київ – російськомовне місто, на зауваження не реагував, а продовжував порушувати закон про мову", - повідомив активіст Дем'ян Ганул у своїх соцмережах.

На опублікованому відео можна побачити, як охоронець після своєї заяви не реагував на зауваження, а тільки відповідав "добре". Не відомо, яка була реакція керівництва магазину на дії охоронця.

Мовні скандали в Україні

В одеському "Епіцентрі" жінка почала кричати, що Україна повинна бути частиною Російської Федерації. Таким чином вона відреагувала на людину, яка звернулася до неї українською мовою.

Ще раніше у Броварах у магазині відмовилися обслуговувати клієнтку українською мовою. Своє небажання співробітники мотивували тим, що вони російськомовні.

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