На місце приїхали правоохоронці, які зафіксували виклик, як "конфлікт".

У Броварах Київської області відмовилися обслуговувати клієнтку магазину одягу українською мовою. Своє небажання співробітники мотивували тим, що вони російськомовні.

Про скандал повідомив громадський діяч Костянтин Андріюк. На опублікованому відео клієнтка запитує жінку в магазині на території торгового центру "МаркМолл": "Ви відмовляєтеся слідувати закону України про мову?". Та у відповідь заявила: "Відмовляюся". Своє небажання жінка мотивувала тим, що вона "російськомовна".

Клієнтка викликала на місце інциденту поліцію. Правоохоронці записали ситуацію, як "конфлікт". За словами дівчини, свідоцтво про реєстрацію ФОП співробітники пред'явити відмовилися. Касового апарату в магазині немає, а чеки покупниці не надали.

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"Заяву в поліцію планую написати завтра або днями", — заявила обурена клієнтка.

Мовні скандали в Україні

У Державному податковому університеті в Ірпені викладачка відмовилася вести лекцію українською мовою. Вона "дозволила" студентці, яка зробила зауваження, не ходити на свої пари.

Бойовий медик Олександр Одарченко розповів, як під час реабілітації в Буковелі його послав бізнесмен з Черкас Олександр Фатула. Конфлікт трапився на мовному ґрунті. Пізніше останній попросив вибачення.

Учасниця програми "СуперМама" та переможниця проєкту "Від пацанки до панянки" Ірина Слюнько в середині березня заявила, що вчилася в "російській школі" і завжди буде розмовляти мовою країни-терориста.

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