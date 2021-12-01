Влада Києва підготувала для жителів і гостей столиці 14 новорічних локацій. Запрацюють вони вже з 16 грудня.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації в Facebook.
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, цього року для створення новорічних локацій знову залучать бізнес.
"В першу чергу, це дозволяє заощадити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потрібні в інших галузях. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці", - зазначив чиновник.
Читайте такожНовий рік 2022: які подарунки люблять знаки Зодіаку і чим їх здивуватиМонтажні роботи найближчим часом стартують на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки Дружби народів. Крім того, всі вулиці та площі прикрасять до свят, а в кожному районі Києві встановлять новорічні ялинки.
Різдво та Новий рік у Києві
Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва - з вертепом і шатром. Організатори подбали і про просвітницьку складову - гостей ознайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складатиметься з панно і 38 фігурок святого Сімейства.
Монтувати головну ялинку країни почали ще 30 листопада. Відкриють новорічне дерево традиційно 19 грудня о 17: 00.
З 11 грудня на ВДНГ відкриється щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Всього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поруч облаштують фотозони.