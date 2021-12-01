У кожному районі міста встановлять ялинку.

Влада Києва підготувала для жителів і гостей столиці 14 новорічних локацій. Запрацюють вони вже з 16 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації в Facebook.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, цього року для створення новорічних локацій знову залучать бізнес.

"В першу чергу, це дозволяє заощадити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потрібні в інших галузях. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці", - зазначив чиновник.

Читайте такожНовий рік 2022: які подарунки люблять знаки Зодіаку і чим їх здивуватиМонтажні роботи найближчим часом стартують на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки Дружби народів. Крім того, всі вулиці та площі прикрасять до свят, а в кожному районі Києві встановлять новорічні ялинки.

Різдво та Новий рік у Києві

Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва - з вертепом і шатром. Організатори подбали і про просвітницьку складову - гостей ознайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складатиметься з панно і 38 фігурок святого Сімейства.

Монтувати головну ялинку країни почали ще 30 листопада. Відкриють новорічне дерево традиційно 19 грудня о 17: 00.

З 11 грудня на ВДНГ відкриється щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Всього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поруч облаштують фотозони.

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Автор: Анастасія Горбачова