За даними організаторів, цьогоріч головна ялинка країни буде більшою, ніж у попередні роки.

Сьогодні у Києві на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку.

Відповідне відео з технікою оприлюднили в Telegram-каналі "Типовий Київ".

Як розповідав раніше організатор новорічно-різдвяних святкувань у столиці Ігор Добруцький, цьогоріч головна ялинка країни буде більшою, ніж у попередні роки. Кількість іграшок та гірлянд на ній також зросте. Відкриють новорічне дерево традиційно 19 грудня о 17:00.

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Коштуватиме ялинка та декорації 25-27 млн грн.

Традиційного ярмарку цього року не буде. На мангалах та інших приладах готувати їжу через коронавірус не зможуть через коронавірусні обмеження. Не буде також сцени та концерту на площі.

Також з 15 грудня у Києві почнуть працювати ялинкові базари. Кількість точок, де можна буде придбати сосни чи ялинки, ще невідома.

Нагадаємо, цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва – з вертепом і шатром. Організатори потурбувалися й про просвітницьку складову – гостей ознайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складатиметься з панно і 38 фігурок святого сімейства.

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Автор: Вікторія Гордієнко