Станція буде закрита для пасажирів п'ять годин.

Жителів та гостей Києва попередили про закриття станції метро "Палац Спорту" 4 липня. Обмеження діятимуть п'ять годин.

Про це повідомляє прес-служба КП"Київський метрополітен".

На станції проведуть антитерористичні навчання.

"Увага! У зв'язку з проведенням антитерористичних навчань за участю правоохоронних органів ст. "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня з 8:30 до 13:30 ", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування морвокзалу порту

При цьому зазначено, що пересадка "Палац Спорту" – "Площа Льва Толстого" буде працювати у звичайному режимі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Служба безпеки України проведе в Києві антитерористичні навчання на об'єкті масового перебування людей.

Під час навчань можуть тимчасово обмежити рух транспорту і пішоходів, перевіряти документи, що засвідчують особу.

Раніше СБУ вже проводила в столиці планові антитерористичні навчання на станціях метрополітену. Тренування проходили в умовах, максимально наближених до реальних із залученням сил Державної служби з надзвичайних ситуацій та Київської аварійно-рятувальної служби.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова