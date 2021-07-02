Навчання проведуть на базі Хоральної синагоги Бродського в столиці.

Служба безпеки України проведе в Києві антитерористичні навчання на об'єкті масового перебування людей.

Про це повідомляє прес-центр столичного управління СБУ в Facebook.

"4 липня 2021 року Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ проведе у столиці планові антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час навчань можуть тимчасово обмежити рух транспорту й пішоходів, перевіряти документи, що посвідчують особу.

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"СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - запевнили у спецслужбі.

Громадян просять дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності звертатися на "гарячу лінію" ГУ СБУ за телефоном (044) 253-06-71, або на лінію 102.

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Автор: Юрій Годован