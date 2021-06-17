Роботу вокзалу та станції підземки обмежили.

У Києві обмежили роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів через повідомлення про замінування.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Наразі всіх пасажирів та співробітників евакуювали. Приміщення перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні УЗ.

Також стало відомо про закриття станції метро "Хрещатик" та пересадочного вузла на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування. Про це повідомила прес-служба столичної підземки.

"Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Пізніше в прес-службі підземки повідомили про відкриття станції "Хрещатик" й закриття "Золотих воріт". Там також надійшов анонімний дзвінок про замінування.

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Автор: Юрій Годован