Силовики провели антитерористичні навчання у підземці та розіграли ситуацію з терактом.

Служба безпеки України провела у столиці планові антитерористичні навчання на станціях метрополітену.

Як повідомив прес-центр СБУ, за легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили «заручників» у вагоні метро.

Тренування відбулися в умовах, максимально наближених до реальних.

Спочатку залучені до навчань сили Державної служби з надзвичайних ситуацій та Київської аварійно-рятувальної служби загасили пожежу та евакуювали «постраждалих» від вибуху.

Потім працівники комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Київської міської держадміністрації й Товариства Червоного Хреста України допомогли «постраждалим».

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ звільнили «заручників» із вагона метро і затримали «терористів».

«Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих в екстремальних умовах», – зазначив один із керівників Координаційної групи Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області Євгеній Айдемський.

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.

Мінування метро в Києві

За інформацією СБУ, від початку року на спецлінію 102 у столиці надійшло п'ять завідомо неправдивих повідомлень про мінування Київського метрополітену.

Зареєстровано 15 кримінальних проваджень за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об‘єктів власності), зокрема щодо фактів, які були у 2020 році.

Зараз у шести кримінальних провадженнях зловмисникам повідомлено про підозру, обвинувальні акти направлено до суду.

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Автор: Наталя Нічишина