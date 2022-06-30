Також заборонено діяльність Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала".

Львівська міська рада на засіданні своїм рішенням заборонила на території міста Українську православну Церкву (УПЦ) московського патріархату та Українську правовірну греко-католицьку Церкву "Група Догнала".

Про це повідомив депутат міськради Юрій Ломага у Facebook

Він зазначив, що "діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер".

"Враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України УПЦ МП та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення", - пояснив Ломага.

"Російській агентурі не місце у Львові. Московський патріархат і "Група Догнала" несуть загрозу національній безпеці України", - додав депутат міськради.

Нагадаємо, УПЦ московського патріархату на Соборі прийняла рішення про адміністративне відокремлення від Російської православної церкви (РПЦ), але "зі збереженням духовного спілкування".

Як повідомляв УНІАН, 7 червня стало відомо, що РПЦ присвоїла єпархії Української православної церкви в тимчасово окупованому Криму. Тепер вони безпосередньо підпорядковуються Патріарху Кирилу.

Вас також можуть зацікавити новини: