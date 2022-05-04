Московський патріархат міський голова назвав агентурною мережею ФСБ.

Міський голова Конотопа в Сумській області Артем Семеніхін розпорядився заборонити діяльність УПЦ МП на території Конотопської міської громади.

"Заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату, як такої, що несе загрозу національній безпеці України. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою", - йдеться в розпорядженні.

Мер посилається на статтю 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закон України "Про правовий режим воєнного стану".

"Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ", - прокоментував Семеніхін своє рішення.

Він оприлюднив фотокопію розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати пропонують запровадити санкції проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще трьох представників цієї церкви.

Раніше стало відомо, що священники Української Православної церкви (МП) вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила.

Тим часом Ватикан скасував зустріч Папи Римського з московським патріархом, яка планувалася на червень у Єрусалимі.

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