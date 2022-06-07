Тепер патріарху Кирилу безпосередньо підпорядковуються Джанкойська, Сімферопольська та Феодосійська єпархії.

Російська православна церква присвоїла єпархії Української православної церкви в тимчасово окупованому Криму. Тепер вони безпосередньо підпорядковуються Патріарху Кирилу.

Про це повідомила прес-служба Московського патріархату.

"Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську і Феодосійську єпархії в безпосереднє канонічне і адміністративне підпорядкування Патріарху Московському і всієї Русі і священному синоду Російської Православної церкви", - йдеться в повідомленні.

При цьому російські церковні окупанти створили Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської і Феодосійської єпархій, а керівником призначили так званого "митрополита" Сімферопольського і Кримського Лазаря.

Синод РПЦ прийняв таке рішення нібито через прохання так званих кримських "митрополитів" та виходячи з "необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою", враховуючи "практичну неможливість регулярного сполучення цих єпархій з Київською митрополією".

Крім того, в РПЦ пригрозили новим розколом у разі "самочинних дій щодо зміни статусу Української Православної церкви".

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 травня Синод УПЦ МП оголосив про повну самостійність і незалежність від московської церкви. За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття всім, хто постраждав у війні. Собор висловив незгоду з позицією Патріарха Кирила щодо війни в Україні.

28 травня Епіфаній прокоментував заяву Синоду УПЦ МП. За його словами, українська православна церква Московського патріархату зберігає єдність з" вбивцею", Московським патріархом Кирилом.

У свою чергу глава РПЦ патріарх Кирило заявив, що процес поділу церков відбувається "не від Бога". За його словами, на тлі останніх подій в Україні, які він не назвав ні "війною", ні "спецоперацією", в Україні піднялися "духи злоби Піднебесної".

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