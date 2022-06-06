Митрополит також звернувся до вірян та заявив, що українським священниками УПЦ МП хочеться навколішках молитися за припинення війни.

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Лонгін (Михайло Жар) звернувся до патріарха Кирила (Володимира Гундяєва). Він жорстко відреагував на варварські обстріли храмів УПЦ МП та благословення масових вбивств українців.

Відео з'явилося у мережі.

"Дякую" за ваше благословення. За те, що гинуть люди та проливається кров. За те, що ви бомбите наші храми та монастирі. За те, що гинуть наші ченці та священників. Дякуємо, ваша святосте, за "велике та важливе" ваше благословення на кровопролиття", - заявив Лонгін, звертаючись до Кирила.

Митрополит також звернувся до вірян та заявив, що українським священниками УПЦ МП хочеться навколішках молитися за припинення війни, а не благословляти її. Він пообіцяв, що винні будуть покарані Богом.

"Хтось відповідатиме за цю пролиту кров, за материнські сльози, за дітей, які залишилися сиротами. Ви будете відповідати, ті, хто благословляв війну і кровопролиття. Зрозумійте, ви відповісте перед Богом і перед людьми за кожну сльозу материнську, за кожну свіжу могилу... Ви відповісте перед Богом. Цьому нема прощення. Ви поранили весь український православний світ. Ми завдали нам великого болю. Не шукайте собі виправдань", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков в Україні. Серед них є і старовинні – що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію.

Обстрілам піддавалася й Святогірська лавра. Нещодавно окупанти знищили стародавній Всіхсвятський скит у Святогірській лаврі. Коментуючи це варварство, президент Володимир Зеленський заявив, що це має спонукати Українську православну церкву МП засудити тих, хто благословляє агресію.

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