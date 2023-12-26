В даний момент Міноборони працює над аналізом кількох баз даних від різних міністерств.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні розглядається можливість роздавання запрошень до ТЦК через смартфони громадян.

"Ми хочемо пояснити суспільству, що ми запрошуємо і обговорюємо, яким чином. Тобто ми працюємо над цими технічними рішеннями, щоб це було зрозуміло і цивілізовано", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в даний момент Міноборони працює над аналізом кількох баз даних від різних міністерств. Зараз йде робота над питанням, як їх використати для військового обліку громадян.

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Можливість запровадження електронних повісток

В разі ухвалення законопроекту про посилення мобілізації у військовозобов’язаних громадян з’явиться новий обов’язок – зареєструвати "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста". Така норма міститься у чинній редакції законопроекту №10378, поданого вчора до Верховної Ради.

Що собою представлятиме цей "електронний кабінет", у законопроекті не прописано, але зазначено, що цим питанням має зайнятися Кабмін, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект.

Ідея запровадити в Україні "електронні повістки" походила не від військових, але командування ЗСУ влаштує цей механізм, якщо він забезпечить стабільне поповнення війська солдатами. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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