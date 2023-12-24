Він також анонсував 1 млн дронів для військових наступного року.

Напередодні у ЗМІ поширили заяву командира кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарія Кішака щодо посилення мобілізації в Україні та розсилку повісток через додаток "Дія". Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поставив крапку у цьому питанні і відповів, чи справді так буде.

"Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - повідомив посадовець на своїй сторінці у Telegram.

Також він додав, що наступного року буде 1 мільйон дронів для потреб бійців Збройних сил України.

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Мобілізація в Україні: це варто знати

Як нещодавно повідомляв УНІАН, військові просять президента Володимира Зеленського мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Вже 23 грудня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив, що наразі розглядається можливість сповіщення чоловіків про необхідність з’явитись до військкоматів через електронне сповіщення. Перед цим буде проведено облік баз даних військовозобов'язаних та поділ їх на категорії.

Того ж дня Кішак заявив, що поліція перевірятиме фейкові опіки і догляди, інвалідності, а також почнеться роздача повісток через "Дію".

Варто додати, що сам Федоров неодноразово заявляв, що такого ніколи не буде і навіть сама можливість не розглядається.

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