Повідомлення щодо спалаху епідемії ширяться на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей.

У Міністерстві охорони здоров’я назвали ворожою ІПСО повідомлення у соцмережах про нібито спалах холери у південних областях України.

Як повідомляє МОЗ, мережею масово шириться фейк щодо спалахів холери в областях, які постраждали від підтоплення. Крім того, такі повідомлення також адресно розсилаються користувачам через месенджери.

"Наголошуємо, що дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО", - підкреслили у МОЗ.

Зазначається, що наразі на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Ситуація на півдні України після підриву Каховської ГЕС

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня, внаслідок чого затопили десятки навколишніх населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини.

На підконтрольних Україні територіях місцевих вивозили з підтоплених районів, часто евакуація супроводжувалася обстрілами росіян.

Однак, на окупованих територіях загарбники просто покинули місцеве населення сам-на-сам з катастрофою, заблокувавши процес евакуації. Внаслідок таких дій росіян відомо про загибель десятків людей, однак точна кількість жертв наразі невідома.

Окупанти і досі не надають місцевим медичної та гуманітарної допомоги й приховують поширення вірусних захворювань через погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації.

Відомо, що у деяких населених пунктах на захопленій росіянами Херсонщині зафіксовано спалахи вірусного гепатиту А.

Крім того, загарбники сформували спеціальні групи, які прибирають тіла загиблих внаслідок затоплення людей, намагаючись приховати докази та сліди своїх злочинів.

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