Російський теракт призвів до того, що канали, в яких була вода, висохнуть і стануть непридатні для використання.

Одне з найбільших водосховищ Європи пересихає після руйнування Каховської ГЕС на півдні України. Супутникові знімки показують, що чотири мережі каналів від'єднані від водосховища.

ООН заявляє, що може бути порушено постачання питної води понад 700 тисяч осіб, в основному на тимчасово окупованих Росією територіях України. Експерти кажуть, що втрата води з каналів буде мати вирішальне значення для виробництва продуктів харчування в регіоні, пише ВВС.

Каховська дамба була зруйнована рано вранці 6 червня, що призвело до масштабних повеней, що торкнулися населені пункти і сільськогосподарські угіддя по всьому регіону.

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Після обвалення дамби супутникові знімки показують, що рівень води як у водосховищі, так і в каналах, що його живлять, продовжує падати.

Крім того, що канали були джерелом питної води для значної частини півдня України, вони також забезпечували зрошення великих площ сільськогосподарських угідь. Дамба служила захистом від повені в місцях нижче за течією, переважно на півдні та південному заході.

Видання BBC відстежувало чотири входи в канал за допомогою супутникових знімків, і до 15 червня всі вони були відрубані, оскільки рівень води у водосховищі продовжував падати.

Подальші зображення показують, що водосховище, яке раніше містило 18 кубічних кілометрів води, значно висохло.

Першими були оголені більш дрібні частини водосховища, що дозволило виявити частину первісної форми річки Дніпро до будівництва греблі в 1956 році.

Зображення показують, що канали все ще містять воду далі від водосховища. Невідомо, скільки часу знадобиться, щоб вони висохли.

До війни близько 5 840 кв.км (584 000 га) орних земель по обидва боки Дніпра потенційно могли обслуговуватися каналами, причому понад половина площі залежала від іригаційних систем. За даними уряду України, у 2021 році ці площі дали близько двох мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Багато районів за течією водосховища спочатку були затоплені після того, як Дамба була зруйнована, але довгостроковою проблемою, з якою стикається виробництво продуктів харчування, буде втрата водопостачання через висихання величезних систем каналів, за словами Інбала Бекер-Решефа, директора програми NASA Harvest, консорціуму, що досліджує глобальну продовольчу безпеку.

"Канали в основному зрошують літні культури ... такі як кукурудза, соєві боби, трохи соняшнику. Але вони також зрошують трохи пшениці, яка є озимою культурою, а потім багато овочів і фруктів, таких як дині", — сказала вона.

Хоча деякі культури можуть зрошуватись лише дощем, система сухих каналів може зробити сільськогосподарські угіддя вразливими до посухи. Це також має наслідки для питної води.

Доктор Беккер-Решеф сказав, що канали можуть почати заповнюватися мулом, якщо залишити їх сухими, що знижує їх ефективність, і чим довше вони залишаються в такому стані, тим гірше вони стають.

Мартін Гріффітс, координатор надзвичайної допомоги ООН, раніше заявив, що руйнування греблі матиме "величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку", назвавши цей район "житницею не тільки для України, але і для світу".

Україна є великим експортером соняшнику, кукурудзи, пшениці та ячменю. Війна спричинила глобальні проблеми з поставками, особливо в країнах Близького Сходу та Африки, які значною мірою залежать від українського зерна.

Чи є рішення?

Відновлення дамби здається одним з єдиних довгострокових рішень щодо відновлення безпеки води в цьому районі.

"Зараз рівень води впав, вода просто не доходить до систем каналів. Щоб її підняти, потрібно відновлювати греблю", - заявив Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.

Експерти попереджають, що район має більший ризик як посухи, так і повені, оскільки дамба допомогла регулювати екстремальні підйоми та зниження рівня води.

"В даний час весь водозбір нижче за течією річки не контролюється", — сказав Яап Фліквірт, радник з управління повенями та прибережною смугою в інженерно-консалтинговій компанії Royal haskoningdhv. "У більш вологі періоди хвилі повені просто проходять".

За словами пана Флікверта, якщо дамба не буде відремонтована або не будуть встановлені великі засоби захисту від повеней, деякі райони можуть виявитися непридатними для заселення, оскільки вони розташовані так близько до рівня річки.

"Я очікую, що цим десяткам тисяч людей, які були евакуйовані, доведеться якийсь час залишатися осторонь, поки ці рішення не будуть прийняті. Важко уявити, щоб люди поверталися в ці місця в теперішній ситуації", - підсумував Флікверт.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

У ніч на 6 червня 2023 року військові російсько Федерації підірвали дамбу Каховської ГЕС, в результаті частину населених пунктів Херсонської області затопило. На правій частині області, яку контролюють українські військові, відразу ж почалася евакуація населення, а на тимчасово окупованій частині Росії не рятували людей і не дозволяли їм виїжджати, навіть стріляли по тих, хто намагався врятуватися.

Станом на 21 червня, підтопленими в результаті російського теракту на Каховській дамбі залишаються 24 населених пункти України, з них 17 - на окупованих територіях. Крім того, зниклими безвісти вважаються 109 осіб.

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