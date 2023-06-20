Триває ліквідація наслідків підриву.

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції на підкронтрольній Україні території загинула вже 21 людина.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України. На п'ятнадцятий день ліквідації наслідків підриву у Херсонській області залишаються підтопленими 595 будинків. Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати людей.

Наразі відомо про 21 загиблого, з них п'ять - через прицільні постріли росіян. Ще 28 людей отримали поранення, 16 з них - ліквідатори наслідків катастрофи.

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Експерти не фіксують спалахів інфекційних захворювань, однак людей закликають не ловити рибу у постраждалих районах. Також постійно відбираються проби технічної та питної води - наразі її привозять місцевим мешканцям правоохоронці.

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За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, наразі зниклими безвісти вважають 109 людей.

Сьогодні у Офісі президента повідомили, що у Херсоні окупанти вдарили по группі рятувальників, які розчищали мул. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще восьмеро отримали поранення.

У Херсонській облраді кажуть, що російські загарбники вже почали ховати людей, які загинули на окупованих територіях області після підриву дамби.

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