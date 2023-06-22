Загарбники не проводять жодних заходів для стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні.

На тимчасово окупованій Росією територій Херсонської області зафіксовано спалахи вірусного гепатиту А. Російські загарбники не лише не намагаються стабілізувати ситуацію, а й приховують факти збільшення рівня захворювань.

Як повідомляє Генштаб, унаслідок підриву Каховської ГЕС в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

"Через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, в домашніх осередках відзначено спалахи вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, за даними Генштабу, російські окупанти не лише не визнають збільшення кількості захворюваності, а навпаки - намагаються це приховати. Зокрема, загарбники не проводять жодних заходів для стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

В ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, що на окупованій Херсонщині. Внаслідок цього були затоплені десятки навколишніх населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини, а також частини Херсона.

На підконтрольній Україні території фахівці та волонтери проводили евакуацію населення з підтоплених територій, а також надавали необхідну допомогу.

Водночас, на тимчасово захопленій росіянами території окупанти евакуацію не проводили та покинули людей напризволяще. Відомо про десятки загиблих через повінь, спричинену підривом дамби.

Станом на 21 червня, підтопленими 24 населені пункти залишаються підтопленими України, з них 17 - на тимчасово окупованих територіях. При цьому зниклими безвісти вважаються 109 осіб.

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