В даний час поліція встановлює обставини інциденту.

У Мукачеві Закарпатської області місцеві роми побили військового із ТЦК.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Він деталізував, що причина конфлікту наразі невідома. "У ситуації розбирається місцева поліція", - написав він.

"Заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Подію ми самостійно зареєстрували, зараз встановлюємо всі обставини події та визначаємося з правовою кваліфікацією", - розповіла в коментарі журналісту речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Інциденти з представниками ТЦК

В Україні час від часу трапляються інциденти за участю представників ТЦК. Так, в кінці минулого року у Житомирі посеред вулиці чоловік побив працівника військкомату. Зі слів постраждалого, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік. Працівник ТЦК та СП написав заяву в поліцію. За цим фактом було відкрито провадження за ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне легке тілесне ушкодження"). Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Особу нападника встановили та оголосили в розшук, оскільки він виїхав за межі Житомира.

Вас також можуть зацікавити новини: