У Житомирському ТЦК та СП труну не відкривали й бачили тільки медичне свідоцтво про смерть.

У село Дриглів на Житомирщині привезли для поховання загиблого військового Романа Богодвида, однак, коли рідні відкрили труну – побачили в ній тіло іншого бійця.

Як зазначила матір загиблого Ольга Богодвид, її син захищав Україну 11 днів. Він був стрільцем-санітаром. На передовій вивозив поранених бійців із поля бою.

"4 вересня моєму синові вручили повістку. 6 вересня його забрали у Чернігів. Там він був два тижні. Потім зателефонував і сказав, що його підрозділ відправляють на позицію, і його не буде на зв’язку декілька днів", — розповіла жінка Суспільному.

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За її словами, в отриманому сповіщенні написано, що її син Роман загинув 28 жовтня 2023 року через влучання російської ракети поблизу Богданівки Бахмутського району. 5 листопада його мали поховати, але коли привезли труну, то рідні бійця не впізнали його.

"У нього щетина була світлою, із сивиною, а у цього чоловіка — чорна. І нігті у мого сина були інші — круглі. Ми труну знову у морг завезли. Там ще раз дивилися на нього, знявши одяг. У мого сина волосся було на грудях. А у цієї дитини, яка лежала у труні, тіло чисте, біле", — сказала Ольга.

Дружина Романа Лілія розповіла, що першим зайшов подивився на тіло у труні його брат.

"Я не могла зайти. А коли брат вийшов із хати, то сказав, що загиблий у труні воїн не схожий на Романа. Потім зайшла я і побачила, що це не Роман. Ми були шоковані. Уявляєте, який у нас був стан", — поділилася пережитим жінка.

Також їй передали речі, які, скоріше за все, належали військовому у труні. Вона передала їх у поліцію.

За словами комісара Житомирського територіального центру комплектації та соціальної підтримки Олега Клока, коли загиблого бійця привезли, то вони труну не відкривали, бачили тільки медичне свідоцтво про смерть.

"Сповіщення надійшло на нього. Прізвище, ім’я, дата, рік народження — все збігається", — сказав він.

Заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського обласного ТЦК та СП Олександр Рець розповів, що у цій ситуації спрацював людський фактор.

"Усі процедури, які стосуються доставки тіл загиблих військовослужбовців та їх поховання, відбуваються згідно із нашими документами. Ми керуємося, в основному, інструкцією з організації поховання військовослужбовців. Там все чітко розписано: хто за що відповідає, хто що має зробити, в який час і як. У даному випадку треба розбиратися", — зазначив Рець.

Він додав, що в таких випадках тіло повертається до моргу для зберігання. Рідні пишуть заяву в поліцію для відкриття кримінальної справи за фактом зникнення людини. У рамках розслідування проведуть експертизу ДНК, яка підтвердить слова сімейства Богодвид.

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