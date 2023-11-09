За даними поліції, нападник вже встиг виїхати за межі міста.

У Житомирі посеред вулиці чоловік побив працівника військкомату.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на коментар речниці поліції Житомирської області Вікторії Дубовик, подія трапилася у Житомирі вдень 8 листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4.

Заявник - працівник ТЦК та СП. У той день він разом із колегами перебував на місці події у службових справах.

Зі слів постраждалого, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік. Працівник ТЦК та СП ввечері написав заяву в поліцію. Відкрито кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Особу нападника встановили. Наразі його розшукують, оскільки, за попередньою інформацією, він виїхав за межі Житомира.

У мережі з'явилося відео, на якому видно момент побиття працівника ТЦК та СП. На кадрах видно, як чоловік у цивільному завдає ударів руками та ногами.

Згодом у Телеграм-каналах з'явилося повне відео. На ньому видно, що четверо працівників військкомату повалили невідомого чоловіка на землю, той пручався, а потім вирвався та побив працівника ТЦК у відповідь. Люди навколо не втручалися, але коментували ситуацію. Одна з жінок закликала застосувати зброю, щоб "паралізувати" чоловіка. Втім, працівник ТЦК відповів, що у них нема таких повноважень. Причина конфлікту невідома.

Вручення повісток в Україні: важливі нюанси

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо наголошував, що повістки дозволено вручати практично всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості.

Повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств і організацій, в незалежності від форм власності, представники ЖЕКів, ОСББ і в тому числі, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Він також наголошував, що отримання першої повістки не означає відправку на фронт.

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