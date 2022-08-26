Також вчителька принципово вела заняття з дітьми російською мовою.

У Полтаві вчителька біології та хімії на дистанційних уроках розповідала школярам, що "ЛНР" і " ДНР " потрібно визнати, а військових з "Азова" звинувачувала в "звірствах".

Про вчинки вчительки повідомляється в реєстрі судових рішень.

Зокрема, зазначається, що вчителька загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 під час проведення онлайн уроків для учнів середніх та старших класів, з 2021 по 2022 навчальний рік, через програму конференц-зв'язку ZOOM, неодноразово поширювала матеріали, в яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

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Крім того, вона визнавала правомірною окупацію частини території України, і здійснювала глорифікацію армії РФ і "Л/ДНР".

При цьому ім'я викладача в документі не вказується.

Також вчителька принципово вела заняття з дітьми російською мовою, що є порушенням закону.

Педагог обговорювала можливість розробки біологічної зброї на території України і засуджувала діяльність полку "Азов", бійці якого нібито катували полонених, "засовуючи полоненим голки під нігті".

Після цих заяв викладача звільнили зі школи в липні, їй заборонили виїжджати з міста без відома слідчого. Але 22 серпня суддя Жовтневого райсуду Полтави Володимир Бугрій відпустив її під особисте зобов'язання.

Після завершення розслідування зрадниці України загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня в РФ Ленінський районний суд Пензи засудив до п'яти років позбавлення волі умовно вчительку англійської мови, яка виступила з антивоєнною промовою на уроці.

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