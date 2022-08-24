Українські воїни записали яскраве відео на Хортиці в Запоріжжі.

Бійці полку "Азов" привітали українців з Днем Незалежності з острова Хортиця в Запоріжжі. Вони нагадали, як російські окупанти підло намагалися знищити їхніх побратимів на "Азовсталі" в Маріуполі.

Відповідне відео "азовці" опублікували в мережі.

"Наша нація стала свідомішою, а від того і сильнішою, щоб нарешті дати нищівну відповідь і назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями. Тепер кожен постріл в нашу сторону надає нам ще більшу рішучість. Ми впевнені, тимчасову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ судилося розірвати саме нам, українцям. Завдання не з легких, але ми обов'язково переможемо!" - йдеться в заяві.

Вони зазначили, що є частиною того ж полку "Азов", воїни якого вирвалися з пекла" Азовсталі", де їх хотіли знищити криваво та підло.

"Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер АЗОВ у кожному з нас. АЗОВ - це вся Україна", - підсумували бійці.

Як раніше повідомляв УНІАН, Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітини для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

У ГУР заявили, що судилище над українськими військовополоненими, яке готують російські окупанти в Маріуполі, направлено на залякування українського суспільства.

У полоні окупантів може бути понад 2,5 тисячі військовополонених з "Азовсталі".

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