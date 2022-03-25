Немає жодного доказу, що Україна готувалася напасти на Росію, сказала вона колегам.

У Росії депутат районної ради Воронезької області виступила проти війни в Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Депутат Семилуцької районної Ради Ніна Бєляєва назвала те, що відбувається в Україні військовим злочином.

"Я проти того рішення, яке було прийнято президентом Російської Федерації. І я проти тих дій, які сьогодні виробляються на території суверенної держави Україна. Я вважаю те, що відбувається військовим злочином", - заявила жінка.

У відповідь один з присутніх запитав, якої вона думки про російських військовослужбовців, які "захищають життя" росіян.

"У вас вихідні дані помилкові. На нашу країну ніхто не нападав. І завтра ніхто б не напав. Це просто те, що вам пропагандисти в голови вклали. Тому що немає жодного реального доказу, що Україна готувалася нападати на нашу країну", - заявила Бєляєва.

"І нацистів там немає. Дуже дивно доводити людям, що російськомовний українець єврейського походження може бути нацистом", - підкреслила вона.

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