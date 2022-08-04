Вона звинуватила Росію в захопленні чужих територій.

Ленінський районний суд Пензи засудив до п'яти років позбавлення волі умовно вчительку англійської мови, яка виступила з антивоєнною промовою на уроці.

Про це повідомляється на сайті суду.

У рішенні йдеться, що вчителька "відчуваючи стійку неприязнь до Президента Російської Федерації" публічно поширила "завідомо неправдиву інформацію" про те, що Збройні Сили РФ захоплюють території інших держав, почали в 2014 році війну на Донбасі, розбомбили пологовий будинок в Маріуполі, планували повалити Президента України, збили "Boeing 777", а також займаються приєднанням, захопленням чужих і розширенням своїх територій.

За даними Медіазони, один з учнів 8-Б записав слова Ірини Ген на диктофон і передав його силовикам.

"Розбомбити пологовий будинок в Маріуполі, давайте ще введемо день Перемоги над пологовим будинком, я думаю, так. Стали бомбити Західну Україну. Західну Україну стали бомбити. Я не зрозумію, до чого тут Західна Україна? До Києва хотіли дійти, повалити Зеленського, уряд. Це взагалі суверенна держава, там суверенний уряд. Не вдався бліцкриг", - сказала вона учням.

Жінку визнали винною в скоєнні злочину, передбаченого п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ. Також її позбавили права займатися педагогічною діяльністю строком на 3 роки.

Раніше повідомлялося, що Московського депутата засудили до семи років за антивоєнну промову.

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