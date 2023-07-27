Вони тимчасово зберігатимуться на території комунального підприємства.

У Полтаві сьогодні вранці комунальники демонтували пам’ятники російському поету та письменнику Олександру Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну. Про це повідомляє Полтавська міськрада.

Зазначається, що зранку 27 липня працівники комунального підприємства "Декоративні культури" на вулиці Української повстанської армії демонтували пам’ятник-бюст Ватутіну та пам’ятник-погруддя Пушкіну, розташований у Березовому сквері.

За інформацією міськради, тимчасово пам’ятники зберігатимуться на території КП "Декоративні культури".

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Рішення про демонтаж пам’ятників Ватутіну, Пушкіну, а також радянському військовому Олексію Зигіну виконавчий комітет Полтавської міськради ухвалив 24 липня. Комунальників зобов’язали знести пам’ятники протягом семи днів.

Декомунізація та дерусифікація в Україні

В Україні з травня 2015 року розпочався процес декомунізації. Згідно із законодавством, під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, вулиці, названі на честь комуністичних діячів, повинні бути перейменовані. Також країною прокотилася хвиля демонтажу пам'ятників Леніну.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочався процес дерусифікації. Серед найгучніших подій – демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II в Одесі. А у Києві перейменували станції метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", "Площу Льва Толстого" – на "Площу Українських героїв".

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