Жителі Києва також проголосували за надання запроектованій станції метрополітену з назвою "Проспект Правди" нової назви - "Варшавська".

Жителі Києва проголосували за перейменування столичних станцій метро "Дружби народів" на "Звіринецька", а "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських героїв".

Як повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, кияни віддали понад 100 тисяч голосів за перейменування семи міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами.

За його словами, кияни шляхом електронного голосування підтримали перейменування станції метро "Дружби народів" у "Звіринецька" на честь історичної назви місцевості, де вона споруджена.

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Бондаренко зазначив, що під час електронного голосування було підтримано перейменування площі Льва Толстого в площу Українських героїв і відповідно має бути перейменована станція метро. А замість вулиці Льва Толстого у Києві має з’явитися вулиця Скоропадського.

Бондаренко розповів, що будемо мати "дві вісі на центральній мапі Києва".

"Перша вісь почнеться від Європейської площі, пройде через Майдан Незалежності, Бессарабську площу і завершиться площею Українських героїв. А друга – від вулиці Володимирської, пройде через бульвар Тараса Шевченка, вулицю Скоропадського, Симона Петлюри та завершиться Центральним залізничним вокзалом. У результаті ми з вами будемо йти вулицями, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу", – наголосив він.

Бондаренко повідомив, що кияни також проголосували за надання запроектованій станції метрополітену з назвою "Проспект Правди" нової назви - "Варшавська".

Крім того підтримано перейменування бульвару Перова на Воскресенський, а проспекту Визволителів – на проспект Георгія Нарбута.

Дерусифікація вулиць Києва

Як повідомляв УНІАН, у Києві за 2022 рік перейменували понад 230 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором чи радянщиною. Зокрема, бульвар Дружби Народів тепер носить назву бульвара імені фундатора української армії Миколи Міхновського. А вулиця Московська стала вулицею імені Князів Острозьких.

Мер Віталій Кличко зазначав, що 2022 рік став роком "великої дерусифікації Києва".

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.