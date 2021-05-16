Решта регіонів і Київ – у жовтій зоні епіднебезпеки.

У помаранчевій зоні епідемічної небезпеки залишається тільки Черкаська область.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я станом на 16 травня.

У Черкаській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування станом на 15 травня становив 20,7% при цільовому показнику менше ніж 20%.

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Решта регіонів і Київ – у жовтій зоні епіднебезпеки.

Нагадаємо, ще станом на 14 травня помаранчевий рівень епіднебезпеки зберігався лише в Миколаївській області, решта регіонів були в "жовтій" зоні.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні станом на ранок, 16 травня, було зареєстровано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби. До лікарень з коронавірусом потрапили 2208 осіб; виписано з лікарень 3845 пацієнтів, а загалом одужали 7921 людина. У суботу від коронавірусу в Україні померли 133 людини.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

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Автор: Катерина Жирій