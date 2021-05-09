Літак з вакцинами здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль" сьогодні ввечері.

До України прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на сторінці в Facebook.

За його словами, літак з вакцинами здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль" сьогодні ввечері.

Степанов нагадав, що Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн цієї вакцини, із яких 1,215 млн вже отримала.

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24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

У п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.

Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.

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Автор: Олександр Топчій