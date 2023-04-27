Зараз навчання у виші на денній формі дає бронь від армії, тобто заважає мобілізації.

В Україні різко збільшилася кількість студентів-чоловіків, що викликало чутки про можливу заборону на зарахування чоловіків до вищих навчальних закладів. Таке можливо в теорії, але наразі подібні обмеження не готуються і навіть не розглядаються, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода нардеп від "Слуги народу", очільниця парламентського підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

Вона зазначила, що зараз ідея заборони на зарахування чоловіків до вишів, щоб не дати їм ховатися від мобілізації, існує тільки на рівні чуток в соціальних мережах.

"Ніякої офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. На сьогоднішній день немає в розробці в комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони", – заявила депутат.

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За словами Гришиної, з правової точки зору можливість заборони на зарахування чоловіків до вишів з метою отримання відстрочки від армії існує, оскільки під час воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права громадян, зокрема право на освіту.

Вона підкреслила, що такі обмеження мають бути передбачені окремими спеціальними законами, але їх не готують з кількох причин.

"З упевненістю можу запевнити, що такого закону у нас бути не може, оскільки це дискримінація і в цьому немає логіки. Не можна студентам-чоловікам забороняти здобувати освіту тільки на тій підставі, що вони можуть отримати повістку", – заявила Гришина.

Мобілізація в Україні

За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, затверджений ще на початку повномасштабного вторгнення РФ план з мобілізації повністю не завершений і тим більше не перевищений. Однак "оголошувати нову мобілізацію" теж немає необхідності. Поповнення військ йде "в спокійному, поступовому темпі".

Примітно, що в рамках мобілізації в Україні було запроваджено майже повну заборону на виїзд чоловіків з країни. Формально вона стосується "військовозобов'язаних", тобто і жінок певних професій, але за фактом під неї підпадають майже виключно чоловіки. Цей аспект влада дискримінацією не вважає.

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