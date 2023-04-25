У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро і більше.

Українські вищі навчальні заклади фіксують небувалий приріст студентів-контрактників.

У порівнянні з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виділити тільки чоловіків - то на 82%.

Найбільше "взялися за розум" чоловіки в західних областях, а вік нових студентів значно зріс – побачити 30-40-річного "студента" тепер норма, тому що це дає відстрочку від армії.

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У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро і більше. Крім того, різко зросла кількість студентів у віці 30-50 років.

Війна в Україні - мобілізація

Після виходу матеріалу на одному з відомих українських ресурсів в мережі почали циркулювати чутки про заборону військовозобов'язаним українцям вступати до вузів.

Як пояснила адвокат Марина Бекало, під час воєнного стану дійсно можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини. Але такі обмеження повинні бути передбачені законодавством, підкреслила вона. Теоретично можна обмежити право чоловіків призовного віку вступати до навчальних закладів.

Священик УПЦ з Рівненської області ухилявся від мобілізації нібито через "матюки на емблемах ЗСУ". Слідчий закрила провадження щодо служителя церкви, але Гощанський районний суд відновив розслідування.