Щодня на виїзд з України у напрямку Європи кордон перетинають близько 7,5-8 тисяч чоловіків.

Жодних пом'якшень в перетині кордону військовозобов’язаними чоловіками, які обговорювались в парламенті, наразі немає.

Про це член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Обмеження свободи пересування в умовах воєнного стану - це абсолютна відповідність міжнародним стандартам в галузі прав людини. На сьогодні жодних новацій, новел порядку перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками немає", - сказав він.

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За словами Веніславського, є легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років через різні обставини. Наприклад, це особи, яких підприємства "забронювали" від призову, на утриманні яких інваліди, а також водії та інші. Ці чоловіки реєструються в системі "Шлях".

"Жодних пом'якшень в питаннях перетину держкордону немає. Нові законодавчі ініціативи напрацьовуються. Говорити про те, що це доконаний факт, який найближчим часом стане законом, підстав немає", - додав Веніславський.

Депутат зазначив, що позиція щодо пом’якшення умов виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку у суспільстві неоднозначна, проте особисто він проти послаблень.

Веніславський повідомив, щодня на виїзд з України у напрямку Європи держкордон перетинають близько 7,5-8 тис. чоловіків.

Виїзд чоловіків за кордон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабну війну в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Через це військовозобов'язаним чоловікам заборонений виїзд за кордон. Утім є низка винятків. Зокрема, адвокат Роман Сімутін відповів на найпоширеніші запитання про перетин кордону України під час воєнного стану.

Тим часом, Кабмін хоче дозволити виїжджати в закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали "бронювання" від військового призову.

У березні влада посилила правила виїзду за кордон артистів-чоловиків. Тепер до стандартного пакету документів, які потрібно надати Міністерству культури та інформаційної політики для підготовки листа-сприяння щодо перетину кордону, стала вимога пред'явити військово-облікові документи.

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