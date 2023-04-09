З "незручною" темою до митрополита Української православної церкви Московського патріархату звернувся ветеран АТО.

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (Березовський) "накивав п'ятами" від ветерана АТО біля Києво-Печерської Лаври.

Митрополит не захотів відповідати на "незручне" для себе запитання про зв'язок з Російською православною церквою (РПЦ). Відповідний ролик опублікувало "Радіо Свобода".

"З 2022 року ви кому підпорядковувалися, коли повномасштабна війна почалася, пане Онуфрію", - звернувся українець до предстоятеля УПЦ МП.

Відповідь Онуфрія була "красномовною": він розвернувся до українця спиною та сів у своє шикарне авто.

Онуфрій "відмовився" від своїх зв'язків з Росією

Нагадаємо, що митрополит УПЦ МП Онуфрій на хвилі буремних подій, що розгортаються навколо Лаври, вирішив "відмовитися" від своїх зв'язків з Росією.

Зокрема, нещодавно він відхрестився від російського громадянства й заявив, що має лише 1 паспорт - український.

Таку заяву Онуфрій зробив з огляду на масштабне розслідування журналістів "Української правди", які з'ясували, що щонайменше 20 священнослужителів УПЦ МП мають громадянство РФ. Серед них згадувався й Онуфрій.

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