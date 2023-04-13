Прапор був розміщений в його квартирі.

В окупованому Севастополі змусили вибачатися на камеру студента зі зруйнованого російськими загарбниками Маріуполя, в будинку у якого висів прапор України.

У мережі з'явилося відео, на якому невідомий стоїть на вулиці і знімає вікно Кирила, через яке видно український прапор. Пізніше був опублікований ролик, де хлопець розповідає, що переїхав до Севастополя з Маріуполя. "Під впливом західної пропаганди, яка отруювала мій мозок протягом 19 років, я розмістив українську символіку у вигляді прапора у себе в кімнаті на стіні. Тим самим здійснив плювок в обличчя всім людям, які мене підтримували", - говорить він.

Студента змусили принести вибачення і сказати, що він хоче отримати громадянство Російської Федерації і "бути корисним суспільству".

Відео дня

Жителів Криму переслідують за підтримку України

Як відомо, в окупованому Криму з'явилася спільнота людей, які скаржаться силовикам на тих, хто підтримує Україну і виступає проти війни.

Людей змушують на камеру вибачатися за свою позицію і дякувати "товаришу майору" за "повчання на шлях істинний". Серед затриманих - люди, які публікують українську символіку або засуджують дії російської армії.

На одному з відео група школярів вибачаються за наругу над російським прапором. На іншому - тату-майстер кається в тому, що набила татуювання зі словами "Крим - це Україна".

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов неодноразово погрожував таким людям. Восени він заявив, що людей з проукраїнською позицією потрібно притягати до кримінальної відповідальності, а в березні запропонував позбавляти громадянства тих, хто не встає, коли чує російський гімн.

Вас також можуть зацікавити новини: