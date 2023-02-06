В адміністрації кафе заявили, що "не заохочують" таку поведінку.

В окупованому Донецьку звільнили офіцанток, які на камеру заспівали гімн України.

Відео з їх вибаченнями опублікували Telegram-канали. Повідомляється, що інцидент стався в кафе "Базилік". "Ми хотіли попросити вибачення за відео, яке ми зняли на роботі разом. Ми не хотіли травмувати чиїсь почуття. Це відео не несе ніякого політичного характеру. Ми народилися і живемо в Донецьку постійно, і дуже любимо це місто. Щиро просимо вибачення", - сказали офіціантки.

Також в мережі з'явилося звернення адміністратора закладу. Вона каже, що повідомила про подію поліцейським.

Відео дня

"Ми приносимо свої вибачення за відео, яке зняли офіціантки-стажерки на роботі. Вони більше не працюють з нами, оскільки ми не поділяємо їхню точку зору і не заохочуємо таку поведінку. Батькам і правоохоронцям про це вже повідомили", - сказала вона.

Антиукраїнська пропаганда РФ

Нагадаємо, що у вересні в окупованому Маріуполі заарештували підлітків, які виконували гімн України.

В окупованому Криму жінка вибачалася на камеру за пісню Вєрки Сердючки на дискотеці, а діджей - за пісню "Дике поле" у караоке-барі.

Ще навесні в Дагестані змусили вибачатися школярку, яка під час лінійки назвала Путіна "чортом" і зажадала свободи для України.

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