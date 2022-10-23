Росіяни навмисне знеструмлюють окуповані населені пункти, що люди покидали свої домівки.

Російські окупанти навмисне знеструмлюють населені пункти у Луганській області, щоб люди залишали свої домівки, а у Сєвєродонецьку вже збирають списки охочих оселитися в чуже житло.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Так звана "адміністрація" загарбників пропонує квартири з усіма умовами. Опитування розпочали із вулиці Новікова.

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Гайдай додав, що ситуація на адмінмежі Луганської області залишається напруженою. Росіяни з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли Стельмахівку.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що у невеликих селах поблизу Сватового і Кремінної росіяни виселили всіх жителів і розмістили там своїх військових.

Крім того, у Сєвєродонецьку та Рубіжному в пусті домівки також заселяють окупантів та колаборантів. Голова ОВА уточнив, що у пошуку пустих квартир загарбникам часто допомагають самі ж місцеві жителі.

"Люди можуть повернутися і побачити, що квартира вже кимось зайнята", - додав він.

Звільнення Луганщини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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