Низку окупованих міст росіяни навіть не готують до зими.

На окупованих росіянами територіях Луганської області залишилось підготувати до зими 8,5% будинків, але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та Рубіжне навіть не включені у розрахунок, тому тепла там не буде.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, про відповідні "досягнення" відзвітували у так званому "міністерстві будівництва та ЖКГ лнр", мовляв, комунальники підготували до опалювального сезону 91,5 % багатоквартирних житлових будинків Луганщини.

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"Але будинки в Кремінній, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному, як пояснює окупаційна влада, до розрахункової кількості запланованих не входять. Тобто із 10 579 багатоповерхівок до опалювального сезону готові 9 678, за виключенням названих вище чотирьох міст", - пояснив Гайдай.

Він зазначив, що у окупантів за 3-4 тижні до початку подачі теплоносія не підготовлено жодного багатоквартирного будинку із понад 2500, серед яких багато пошкоджених самими росіянами.

"Але навіть вцілілі ніхто не збирається готувати до зими, як і підприємства теплопостачання цих міст та системи централізованого опалення", - зазначив Гайдай.

"До цієї цифри слід додати і тисячі приватних будинків, які опалювалися газом. Чи буде газ в цих та інших населених пунктах, що також не увійшли до розрахунку, невідомо. Однак потрібно готуватися до найгіршого сценарію", - попередив голова Луганської ОВА.

Крім того, він зазначив, що ніяких програм децентралізації опалення окупаційна влада не підготувала. Бо для їх провадження необхідне надійне електропостачання, якого жителі Луганщини не бачили із середини травня – взагалі ніякого не бачили. А ще на реалізацію таких програм треба мати гроші, яких в окупаційних місцевих бюджетах немає.

"Захоплені міста Луганщини чекає катастрофа – пошкоджені будинки, без опалення, вікон, стель та стін, без обіцяних світла та газу", - підсумував Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники звозять у Луганську область громадян Російської Федерації, щоб вони працювали замість мобілізованих місцевих мешканців.

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