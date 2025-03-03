Тепер військово-лікарську комісію можна пройти без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг.

Завдяки електронним направленням через застосунок Резерв+ проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) стало зручнішим. Про це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд", - повідомила Черногоренко.

Зокрема, це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.

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"Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг", - підкреслила заступниця міністра.

Таким чином, військовозобов'язані зможуть одразу:

Вирушити до визначеного медзакладу.

У чітку дату.

І пройти огляд у конкретні терміни.

"А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК", - зазначила вона.

Для цього достатньо лише оформити запит у застосунку Резерв+.

"Час один із найцінніших людських ресурсів, і я рада, що завдяки Резерв+ ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", - повідомила Черногоренко.

ВЛК в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у лютому Верховна Рада продовжила термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.

Крім того, в Україні змінився порядок направлення військовозобов'язаних на проходження військово-лікарської комісії. Громадянам, які прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти тощо), можуть одразу ж вручити направлення на проходження медичного огляду, якщо людина давно не проходила ВЛК.

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